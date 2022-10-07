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ГСУ СК России по Подмосковью подвело итоги работы с начала года

Александр Афонин
Общество
ГСУ СК России по Подмосковью подвело итоги работы с начала года
Фото: ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области подвело итоги работы за первые девять месяцев 2022 года. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 7 октября.

— Под председательством руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Юрьевича Старикова состоялась коллегия по итогам работы за девять месяцев 2022 года. В совещании приняли участие сотрудники аппарата ГСУ и руководители территориальных следственных отделов, — сказала представитель ведомства.

По предварительным итогам, была зафиксирована стабильность в достижении положительных результатов работы по ряду позиций. Так, было закрыто 2814 уголовных дел, а также уменьшено число прекращенных уголовных дел до 326.

Кроме того, были отмечены положительные результаты работы по возмещению ущерба. В ходе расследования подмосковным следователям удалось возместить государству и другим потерпевшим от преступлений ущерб на сумму более 4,8 миллиарда рублей.

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