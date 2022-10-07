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Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Жителей белгородского села Щетиновка эвакуировали из-за обстрелов ВСУ
Фото: Минобороны РФ

В селе Щетиновка Белгородского района эвакуировали жителей в связи с постоянными обстрелами украинских войск. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Сегодня ВСУ весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения, — рассказал он.

В результате обстрелов пострадал мирный житель, которому своевременно была оказана медицинская помощь, отметил Гладков в своем Telegram-канале.

Все школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в октябре продолжат работать в дистанционном формате обучения. По словам Гладкова, оперативная обстановка в регионе пока не позволяет отменить режим дистанционного образования.

До этого офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.

Кроме того, Минобороны России опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

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