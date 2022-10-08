Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,5 процентного пункта

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5 процентного пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка в субботу, 8 октября.

Теперь минимальная ставка по таким кредитам составляет 10,4 процента годовых.

— На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, рыночные условия не дают сохранить текущие ставки на прежнем уровне, поэтому было необходимо изменить ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, пишет РИА Новости.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

По его словам, ипотечная ставка в России находится на достаточно высоком уровне. Продавцы вынуждены снижать стоимость вторичного жилья, чтобы не потерять покупателей.