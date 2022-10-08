Зеленский подписал указ о признании Южных Курил «оккупированной Россией территорией»

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласному которому Южные Курильские острова признаются «оккупированной Россией территорией» Японии. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера в субботу, 8 октября.

— Сегодня принято важное решение, справедливое, юридически безупречное, историческое — Украина подтвердила свое уважение суверенитету, территориальной целостности Японии, включая ее северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией, — заявил он.

Согласному документу, данное решение принималось в соответствии общепринятых норм и принципов международного права, включая принцип территориальной целостности, передает РИА Новости.

До этого украинский лидер подписал указ о непризнании Киевом документов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, Донецкой и Луганских народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.