Появились подробности возгорания цистерны с топливом на участке Крымского моста

Фото: Telegram/СМОТРИ

На месте инцидента с возгоранием цистерны с топливом на участке Крымского моста работают экстренные службы. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымской железной дороги» в субботу, 8 октября.

По ее данным, пожар в одном из вагонов состава случился в 6:05.

— Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются, — отметили в комментарии.

Очевидцы случившегося рассказали, что дорожное полотно моста также повреждено.

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— Стоянка с водой и туалетами организована в Керчи для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, — передает слова мэра города Святослава Брусакова ТАСС.

До этого появилась информация о возгорании цистерны с топливом на участке Крымского моста. Движение на мосту было перекрыто из-за случившегося.