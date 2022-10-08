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Губернатор Сахалина прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Курил

Полина Долганова
В мире
Губернатор Сахалина прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Курил
Фото: Depositphotos

Заявления украинской стороны о принадлежности Курильских островов являются нелепыми. Об этом в субботу, 8 октября, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

— Курильские острова — территория Российской Федерации. Наша земля. Я говорил это много раз и повторю еще: любые споры о принадлежности Курильских остров, призывы к нарушению целостности государства — недопустимы, — написал он на своей странице в Telegram.

Лимаренко уточнил, что два года назад жители Сахалина сделали свой выбор и поставили точку в вопросе о том, кому принадлежат Курилы.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласному которому Южные Курильские острова признаются «оккупированной Россией территорией» Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 3 октября заявил, что отношения Токио и Москвы находятся в сложном положении из-за ситуации на Украине, но Япония намерена заключить мирный договор с Россией.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» считает, что подобное заявление не стоит расценивать как миролюбивое. При этом эксперт отрицает возможность реального противостояния между странами.

Япония Сахалин Владимир Зеленский Курильские острова
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