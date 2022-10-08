Юрист Мельник: Россияне должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря

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Граждане России до 1 декабря должны заплатить имущественные налоги за прошлый год. Об этом в субботу, 8 октября, рассказал управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.

По его словам, расчет налога за квартиру и землю осуществляет ИФНС. Россияне получат соответствующие уведомления.

— Если в составе имущества допущены ошибки, и присутствует объект, который вам давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога, — отметил собеседник агентства «Прайм».

Он уточнил, что о налоговых вычетах необходимо сообщить до уплаты налога. В этом случае сумма будет пересчитана.

Все граждане России имеют право на получение налогового вычета при покупке жилья. Это касается и недвижимости, приобретенной в ипотеку. Главное условие для этого — официальное трудоустройство с оплатой налогов на доходы физических лиц. Именно от суммы получаемой вами заработной платы будет зависеть размер компенсации. О том, как проходит процесс возврата денежных средств и сколько можно получить, рассказал «Вечерней Москве» финансовый эксперт Алексей Лашко.