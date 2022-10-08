Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле ответили на вопрос о сроках восстановления Крымского моста

Виктория Родимкина
Общество
В Кремле ответили на вопрос о сроках восстановления Крымского моста
Фото: Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках восстановления Крымского моста, который оказался поврежден в связи с подрывом грузовика и последующим пожаром.

— Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, — заявил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту в 7 утра произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. После этого частично обрушились два автомобильных пролета моста. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.

Из-за аварии на Крымском мосту задерживаются поезда, а также остановлено движение транспорта.

Дмитрий Песков Крым Мосты Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте