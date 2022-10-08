В Кремле ответили на вопрос о сроках восстановления Крымского моста

Фото: Вечерняя Москва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках восстановления Крымского моста, который оказался поврежден в связи с подрывом грузовика и последующим пожаром.

— Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет, — заявил он.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту в 7 утра произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. После этого частично обрушились два автомобильных пролета моста. Предварительно, в результате случившегося пострадавших нет.

Из-за аварии на Крымском мосту задерживаются поезда, а также остановлено движение транспорта.