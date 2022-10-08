В Крыму приостановили продажу билетов на полуостров

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В Крыму приостановили продажу билетов на поезда, которые следуют на полуостров и из него. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

Все железнодорожные поездки в Крым, которые должны были состояться в ближайшем будущем, временно отменены, передает ТАСС.

8 октября цистерна с топливом загорелась на одном из участков Крымского моста. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. По его словам, в результате случившегося судоходные арки не повредились. Крымский мост является самым протяженным мостом в России. Его длина составляет 19 километров.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с аварией.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.