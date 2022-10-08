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Андрей Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ завершается отделка платформы

Илья Ашуров
Город
Андрей Бочкарев: На станции «Текстильщики» БКЛ завершается отделка платформы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро почти завершились отделочные работы платформенной части. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Практически полностью отделаны гранитом береговые платформы и мостовые переходы между ними, — сказал он.

Бочкарев также рассказал об архитектурном оформлении станции. Так, путевые стены выполнены из светлого мрамора, а интерьер станции выдержан в серых тонах. Украшением внутреннего убранства станции станет архитектурная подсветка голубого цвета, а ее главной особенностью — потолок, создающий «геометрию ткацкого станка».

До этого Андрей Бочкарев сообщал, что до конца года в столице планируется завершить строительство и обустройство еще двух футбольных полей в Зеленограде. По его словам, с 2011 года в столице построили и реконструировали 12 объектов с футбольными полями. Среди них есть как небольшие спортивные комплексы, так и профессиональные арены мирового уровня.

Строительство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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