В Орске один из напавших на инкассаторов покончил с собой

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Правоохранители задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов в городе Орске, второй из них покончил с собой во время задержания. Об этом в субботу, 8 октября, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД) Ирина Волк.

По ее словам, 8 октября оренбургская полиция и Росгвардия обнаружили в Орске автомобиль, в котором находились, по предварительной информации, причастные к нападению.

Правоохранители нашли на месте задержания два пистолета и сумку с денежными средствами. Один из мужчин причинил себе смертельную травму, сообщается на сайте МВД РФ.

Накануне на улице Станиславского в Орске неизвестные совершили нападение на автомобиль, в котором находились три инкассатора. В результате случившегося один из них получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

Другое громкое преступление произошло год назад в Оренбургской области. 29 сентября 2021 года злоумышленник увидел в окне дома на улице Молодежной города Гай Оренбургской области трех студенток в возрасте 17, 18 и 20 лет соответственно. Подозреваемый дождался, пока девушки лягут спать, взял нож и проник к ним в квартиру через незакрытую дверь. После этого мужчина изнасиловал своих жертв, а потом жестоко убил. Преступника задержали 3 октября в городе Орске. В момент поимки мужчина пытался угнать автомобиль.