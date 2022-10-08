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Москвичи совершили 271 миллион поездок на такси в 2022 году

Евгений Жуков
Город
Москвичи совершили 271 миллион поездок на такси в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москвичи стали чаще пользоваться услугами такси в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 8 октября.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать безопасность поездок на такси, поэтому мы постоянно следим за работой таксомоторных компаний. Это позволяет отсеять недобросовестных водителей с недостаточным стажем работы, иностранными водительскими удостоверениями, работников, которые пренебрегают прохождением технического и медицинского осмотра, не соблюдают режим труда и отдыха, нарушают ПДД, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Данные меры, уточнил он, привели к тому, что число аварий с такси снижается, а сервис становится удобнее и надежнее. Так, в этом году был 271 миллион поездок, а в прошлом — 244 миллиона за аналогичный период.

При этом аварийность снизилась на 5 процентов (1398 против 1473 ДТП). Наконец, количество погибших уменьшилось на 61 процент, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

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