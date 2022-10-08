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Приметы и советы

МИД: Сигналы из США сочетают в себе воинственность и возможность диалога

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Сигналы из США сочетают в себе воинственность и возможность диалога
Фото: МИД РФ

Сигналы из США на фоне ситуации на Украине демонстрируют воинственность и намеки на переговоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Невнятицей на этот счет отметился госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что США будут готовы отреагировать, если Москва проявит «сколько-нибудь серьезные намерения», — сказала дипломат.

Однако, уточнила она, несколько недель назад глава Госдепа отрицал возможность поиска дипломатического решения.

Представитель МИД добавила, что определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, которые не увязываются с их якобы миролюбивой риторикой.

Так, Запад наращивает поставки оружия Украине, а число зарубежных наемников в рядах ВСУ все растет, передает слова Захаровой сайт МИД.

До этого Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что под своим заявлением о «превентивных ударах» по России он имел в виду новые экономические санкции.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Мария Захарова Россия США Энтони Блинкен
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