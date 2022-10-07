«Шут гороховый»: Захарова ответила на оправдание Зеленского о «превентивных ударах» по России

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что под своим заявлением о «превентивных ударах» по России он имел в виду новые экономические санкции.

— Шут гороховый, — написала Захарова в Telegram-канале.

6 октября Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары.

Затем украинский президент заявил, что под «превентивными ударами» имел в виду новый санкционный пакет, а также действия, заставляющие Россию покинуть Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что именно Москва якобы использует его фразы в выгодном для себя ключе вне контекста, а его слова были просто всеми неправильно поняты.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование ядерного оружия в ходе конфликта на Украине может полностью изменить всю суть и природу происходящего. По словам генсека, риторика о применении ядерного оружия носит «опасный и безответственный» характер.