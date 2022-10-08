В Ростуризме рассказали, как выехать из Крыма из-за инцидента на мосту

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Глава Ростуризма Зарина Догузова объяснила туристам, что нужно делать, чтобы выехать из Крыма после инцидента на мосту.

По ее словам, организованным туристам, находящимся сейчас на полуострове, необходимо держать связь со своим туроператором.

— Также мы рекомендуем туроператорам в случае необходимости по возможности продлить на ближайшие даты отдых туристов, которые должны были отправиться домой 8–9 октября, — сказала руководитель ведомства.

Кроме того, она порекомендовала самостоятельным туристам обратиться к представителям отелей и санаториев, в которых они проживают, и перенести сроки поездки на более поздние даты.

Она также рассказала, как вернуть средства за транспортные расходы. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения.

Оператором железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» было принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда без удержания сборов, написала Догузова в Telegram-канале.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.