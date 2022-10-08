Библиограф Панферова посоветовала москвичам книги для чтения с детьми

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудница библиотеки № 68 Екатерина Панферова подобрала для москвичей книги для совместного чтения с детьми.

«Секрет бабочки» Анастасии Орловой

Эта книга подойдет для самых маленьких читателей. Иллюстрации художницы Анны Бекен не оставят равнодушным ни одного ребенка. Рассматривая их, можно придумывать свои собственные подробности к сказке.

«Как Хрюша клад нашел» Валерия Горбачева

По мнению Панферовой, книга станет идеальным вариантом для тех детей, которые только учатся читать. Шрифт там удобный и крупный, а картинки не дадут заскучать.

«Джаггер, джаггер!» Фриды Нильсон

Это произведение подойдет ребятам постарше. Произведение побуждает к размышлению, поэтому лучше читать его вместе с ребенком, чтобы объяснить ему вызывающие вопросы моменты, отметила специалист.

«Цирк в шкатулке» Дины Сабитовой

Эта книга об отношениях родителей и детей. Произведение предлагает задуматься на тему самых важных вещей в жизни.

За эту сказку Дина Сабитова получила премию «Заветная мечта» в 2007 году, а также была номинирована на премию памяти Астрид Линдгрен.

«Когда оттаивают мамонты» Майи Лазаренской

Книга подойдет детям, вступившим в подростковый период. Повесть поднимает проблему детского одиночества, взросления, приемных детей и отношений с родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре специалисты Московской службы психологической помощи рассказали о правильных установках на успех ребенка.