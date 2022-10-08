Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Библиограф Панферова посоветовала москвичам книги для чтения с детьми

Евгений Жуков
Город
Библиограф Панферова посоветовала москвичам книги для чтения с детьми
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сотрудница библиотеки № 68 Екатерина Панферова подобрала для москвичей книги для совместного чтения с детьми.

«Секрет бабочки» Анастасии Орловой

Эта книга подойдет для самых маленьких читателей. Иллюстрации художницы Анны Бекен не оставят равнодушным ни одного ребенка. Рассматривая их, можно придумывать свои собственные подробности к сказке.

«Как Хрюша клад нашел» Валерия Горбачева

По мнению Панферовой, книга станет идеальным вариантом для тех детей, которые только учатся читать. Шрифт там удобный и крупный, а картинки не дадут заскучать.

«Джаггер, джаггер!» Фриды Нильсон

Это произведение подойдет ребятам постарше. Произведение побуждает к размышлению, поэтому лучше читать его вместе с ребенком, чтобы объяснить ему вызывающие вопросы моменты, отметила специалист.

«Цирк в шкатулке» Дины Сабитовой

Эта книга об отношениях родителей и детей. Произведение предлагает задуматься на тему самых важных вещей в жизни.

За эту сказку Дина Сабитова получила премию «Заветная мечта» в 2007 году, а также была номинирована на премию памяти Астрид Линдгрен.

«Когда оттаивают мамонты» Майи Лазаренской

Книга подойдет детям, вступившим в подростковый период. Повесть поднимает проблему детского одиночества, взросления, приемных детей и отношений с родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.

В сентябре специалисты Московской службы психологической помощи рассказали о правильных установках на успех ребенка.

Москва Книги Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте