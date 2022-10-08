Библиограф Панферова посоветовала москвичам книги для чтения с детьми

Сотрудница библиотеки № 68 Екатерина Панферова подобрала для москвичей книги для совместного чтения с детьми.
«Секрет бабочки» Анастасии Орловой
Эта книга подойдет для самых маленьких читателей. Иллюстрации художницы Анны Бекен не оставят равнодушным ни одного ребенка. Рассматривая их, можно придумывать свои собственные подробности к сказке.
«Как Хрюша клад нашел» Валерия Горбачева
По мнению Панферовой, книга станет идеальным вариантом для тех детей, которые только учатся читать. Шрифт там удобный и крупный, а картинки не дадут заскучать.
«Джаггер, джаггер!» Фриды Нильсон
Это произведение подойдет ребятам постарше. Произведение побуждает к размышлению, поэтому лучше читать его вместе с ребенком, чтобы объяснить ему вызывающие вопросы моменты, отметила специалист.
«Цирк в шкатулке» Дины Сабитовой
Эта книга об отношениях родителей и детей. Произведение предлагает задуматься на тему самых важных вещей в жизни.
За эту сказку Дина Сабитова получила премию «Заветная мечта» в 2007 году, а также была номинирована на премию памяти Астрид Линдгрен.
«Когда оттаивают мамонты» Майи Лазаренской
Книга подойдет детям, вступившим в подростковый период. Повесть поднимает проблему детского одиночества, взросления, приемных детей и отношений с родителями, передает официальный сайт мэра Москвы.
В сентябре специалисты Московской службы психологической помощи рассказали о правильных установках на успех ребенка.