Минтранс объявил о получении разрешения на движение поездов по Крымскому мосту

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Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту после инцидента с грузовиком. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Минтранса.

— Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту, — говорится в Telegram-канале министерства.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

До этого в пресс-службе Минтранса заявили, что первые поезда по мосту планируют запустить уже сегодня в 20:00 по московскому времени.

По словам представителей ведомства, профильными специалистами была проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов.