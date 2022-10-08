Путин подписал указ об усилении защиты в Керченском проливе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, — говорится в указе.

Кроме того, Путин обязал ФСБ усилить безопасность электросетевого энергомоста и магистрального газопровода, передает сайт Кремля.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «ВМ» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.