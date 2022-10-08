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Согласован проект капремонта дома 1950-х годов в Басманном районе

Евгений Белоусов
Город
Согласован проект капремонта дома 1950-х годов в Басманном районе
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Плетешковский переулок, 7-9с1 Карта всех событий

Жилой дом 1957–1958 годов постройки в Басманном районе капитально отремонтируют. Об этом сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Строители отремонтируют цоколь, фасад, заменят дверные блоки и покрытие площадок входных групп, а также обустроят кровлю и чердак, — заявила она.

По словам Яковлевой, в подвале дома оштукатурят стены, окрасят их и обработают антигрибковым составом вместе с потолком, а также проведут замену оконных блоков.

В подъездах и на лестничных клетках отремонтируют откосы, облицуют стены керамогранитной плиткой и проведут укладку нового напольного покрытия. Внутри самого здания также будут установлены новые ящики и номерные таблички этажей.

Кроме того, в доме полностью обновят систему отопления для поддержания в квартирах тепла, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках программы капремонта завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.

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