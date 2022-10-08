Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поворота на Безобразово. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в результате аварии пострадали три человека.

8 октября два автомобиля столкнулись на Домодедовской улице Москвы.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Все обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

6 октября автомобиль Kia Rio врезался в ограждение для дорожных работ и перевернулся на Московской кольцевой автодороге. В результате аварии никто не пострадал.