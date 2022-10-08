Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

ДТП произошло на Калужском шоссе в районе поворота на Безобразово. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 октября, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в результате аварии пострадали три человека.

8 октября два автомобиля столкнулись на Домодедовской улице Москвы.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Все обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

6 октября автомобиль Kia Rio врезался в ограждение для дорожных работ и перевернулся на Московской кольцевой автодороге. В результате аварии никто не пострадал.

Москва ДТП Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте