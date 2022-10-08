Кадыров оценил назначение Суровикина командующим объединенной группировкой в зоне СВО

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил генерала армии Сергея Суровикина с назначением на пост командующего Объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации.

— Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего, — сказал политик.

Он добавил, что лично знаком с Суровикиным уже 15 лет и не сомневается в его качествах. Кадыров подчеркнул в Telegram-канале, что рад видеть на этой должности такого человека, и пожелал ему удачи.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что генерал армии Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии.

По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов. При этом с января по апрель 2019 года он вновь занимал пост командующего группировкой войск ВС России в Сирии.