В Госдуме предложили «вколотить» Украину в XVIII век в ответ на ЧП на Крымском мосту

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Ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть максимально жестким, Россия должна «вколотить» Украину в XVIII век. Об этом сообщил депутат Петр Толстой.

— Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век, — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что испытывает жалость к украинцам в этой ситуации, однако, подчеркнул он, стоит понимать, что в данный момент на Украине идет спецоперация, а Запад давит на РФ санкциями. В этом ключе Толстой призвал русский народ «собраться и начать».

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.