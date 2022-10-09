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Приметы и советы

В Госдуме предложили «вколотить» Украину в XVIII век в ответ на ЧП на Крымском мосту

Георгий Соланович
Общество
В Госдуме предложили «вколотить» Украину в XVIII век в ответ на ЧП на Крымском мосту
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ответ на взрыв на Крымском мосту должен быть максимально жестким, Россия должна «вколотить» Украину в XVIII век. Об этом сообщил депутат Петр Толстой.

— Ответ должен быть максимально жестким: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придется вколотить Украину в XVIII век, — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что испытывает жалость к украинцам в этой ситуации, однако, подчеркнул он, стоит понимать, что в данный момент на Украине идет спецоперация, а Запад давит на РФ санкциями. В этом ключе Толстой призвал русский народ «собраться и начать».

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию цистерн с топливом железнодорожного состава, частичному разрушению дорожного полотна и прекращению движения всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» собрала информацию о принимаемых мерах со стороны властей по устранению последствий инцидента.

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