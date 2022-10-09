Путин поздравил работников АПК России с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса (АПК) страны с профессиональным праздником. Обращение было опубликовано на сайте главы государства в воскресенье, 9 октября.

— Поздравляю с профессиональным праздником всех работников, ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и прежде всего хочу поблагодарить вас за вашу работу, пожелать успехов и благополучия вам и вашим близким, — говорится в сообщении.

Путин высоко оценил труд аграриев, любовь к своему делу и родной земле. Он пожелал им удачи, здоровья и благополучия.

Президент также отметил, что повышение качества жизни на селе является одним из ключевых приоритетов правительства.

На развитие российского агропромышленного комплекса планируют ежегодно выделять около 900 миллиардов рублей. При этом наша страна уже занимает лидирующие позиции на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции. Доходы от экспорта продовольствия каждый год растут и уже сопоставимы с выручкой от продажи природного газа. О потенциале России стать крупнейшей сельскохозяйственной державой — в материале «Вечерней Москвы».