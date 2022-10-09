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Приметы и советы

Мужчина выстрелил в полицейского из ружья на западе Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Мужчина выстрелил в полицейского из ружья на западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

Мужчина на западе Москвы выстрелил из ружья в патрульный автомобиль, сотрудник полиции получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в воскресенье, 9 октября.

Сообщение о нарушении порядка на Ярцевской улице поступило в полицию ночью 9 октября.

— Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево был обнаружен мужчина в неадекватном состоянии, который произвел несколько выстрелов в сторону патрульного автомобиля и ранил сотрудника в ноги, — говорится в сообщении пресс-службы.

После этого нарушитель продолжил противоправные действия, в связи с чем сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Мужчина получил ранение и был задержан. Ему и правоохранителю в данный момент оказывают медицинскую помощь, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в результате стрельбы в центре Москвы пострадал охранник заведения.

Район Кунцево Полиция стрельба
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