Аналитик Сыроваткин назвал условия обвала рубля

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Рубль может просесть к доллару и евро в том случае, если нерезидентам разрешат продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он добавил, что падение рубля также возможно, если Запад введет ограничения на деятельность НКЦ.

— Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров. Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году, — подчеркнул аналитик.

Он заключил, что если ни один из сценариев не реализуется, то к концу 2022 года доллар будет стоить около 69 рублей, а к концу 2023 — порядка 75 рублей, передает агентство «Прайм».

Небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций против России. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.