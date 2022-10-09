Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик Сыроваткин назвал условия обвала рубля

Георгий Соланович
Финансы
Аналитик Сыроваткин назвал условия обвала рубля
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Рубль может просесть к доллару и евро в том случае, если нерезидентам разрешат продажу российских активов, конвертацию выручки в валюту и вывоз ее за границу. Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

Он добавил, что падение рубля также возможно, если Запад введет ограничения на деятельность НКЦ.

— Вполне возможно, что санкции против НКЦ пока не вводятся из-за того, что некоторые страны Запада продолжают зависеть от импорта российских товаров. Однако никто не может гарантировать того, что НКЦ не попадет под санкции, например, в следующем году, — подчеркнул аналитик.

Он заключил, что если ни один из сценариев не реализуется, то к концу 2022 года доллар будет стоить около 69 рублей, а к концу 2023 — порядка 75 рублей, передает агентство «Прайм».

Небольшое подорожание доллара и евро возможно, однако не в самом ближайшем будущем. Кроме того, курс валют может измениться еще больше в случае, если Европа отменит часть санкций против России. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Прогнозы Деньги Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте