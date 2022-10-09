Москвичам пообещали теплую и облачную погоду 9 октября

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Теплая и облачная погода ожидается 9 октября в столичном регионе.

При этом ближе к вечеру в Москве начнется дождь. Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 9–14 градусов.

Ветер будет дуть преимущественно юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха днем — около 86 процентов, вечером — 92 процента, передает портал «Метеоновости».

На следующей неделе в Москве ожидается похолодание. Так, в понедельник днем, 10 октября, температура воздуха останется в пределах плюс 11–14 градусов, но уже в ночь на вторник в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до нуля градусов и даже уйти в небольшой минус.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что переменчивая и дождливая погода ожидается в столичном регионе в первой половине октября.