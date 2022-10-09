В МИД Китая намекнули на участие США во взрывах на «Северных потоках»

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Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула, что основным бенефициаром взрывов на газопроводах «Северный поток» являются США.

— Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром? — задалась вопросом дипломат.

Она также опубликовала три скриншота. На первом из них — высказывание президента США Джо Байдена, обещавшего «покончить с «Северным потоком».

На втором изображении описаны «огромные возможности», открывающиеся перед Вашингтоном после ЧП. На третьем снимке Хуа Чуньин упомянула сообщения Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев, передает РИА Новости.

7 октября агентство Reuters сообщило, что разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал вблизи от места, где произошло ЧП на газопроводе «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Как отметил политолог Юрий Светов, случившиеся аварии на газопроводах с большой долей вероятности являются диверсией.