Reuters: Самолет США пролетал над местом ЧП на «Северном потоке — 2» в ночь происшествия

Фото: Минобороны России

Разведывательный самолет ВМС США несколько раз пролетал вблизи от места, где произошло ЧП на газопроводе «Северный поток — 2» в Балтийском море. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщило агентство Reuters.

Так, самолет P-8A Poseidon пролетал над Северным морем в 00:03 по Гринвичу, когда случился подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Через час воздушное судно находилось к югу от Борнхольма, направляясь в северо-западную Польшу, где он был около часа, после этого в 02:44 по Гринвичу отправился на место утечки газа и приблизился на 24 километра к нему.

Затем самолет совершил один круг и полетел в сторону Калининграда. В свою очередь в ВМС США агентству подтвердили принадлежность P-8A Poseidon Вашингтону, однако полет, как уточняется, не был связан с атаками на газопроводе.

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» пояснили, какие страны будут участвовать в выяснении причин инцидента на газопроводах. Как отметил политолог Юрий Светов, случившиеся аварии на газопроводах с большой долей вероятности являются диверсией.