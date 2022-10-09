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Приметы и советы

Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве

Евгений Белоусов
Город
Более 14 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели текущий ремонт более 14 тысяч подъездов многоквартирных жилых домов. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Больше всего подъездов отремонтировали в Восточном, Северо-Западном, Западном и Северном административных округах, — сказал заммэра.

Он подчеркнул, что в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта подъездов. Так, в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен.

Также в некоторых холлах и тамбурах при необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки, перила и ступени, меняют таблички этажности и осветительные приборы.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках программы капремонта завершили работы по обновлению фасада дома на Малой Грузинской улице, построенного в 1904 году. Материалы и технологии подбирались с учетом особенностей дома, а сам ремонт прошел в несколько этапов.

Ремонт Петр Бирюков Москва
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