В России предложили создать агентство по делам одиночества

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В России необходимо создать агентство по делам одиночества, которое бы оказывало психологическую помощь гражданам. Об этом заявил первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

— Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать агентство по делам одиночества, — сказал он.

Парламентарий отметил, что подобные организации, разрабатывающие программы психологической поддержки жителей, уже работают в Японии и Великобритании.

Леонов привел данные Минздрава, согласно которым более пяти миллионов россиян страдают психическими расстройствами. При этом большинство из них сталкиваются с бессонницей, депрессией и рассредоточенностью, спровоцированными состоянием патологического одиночества.

Он подчеркнул, что это состояние свойственно жителям больших городов, которые живут в ритме «офис — телевизор перед сном».

По словам парламентария, первоочередной задачей должно стать избавление от негативных ассоциаций, связанных с психологической помощью, а также общедоступность последней, передает РИА Новости.

Китайские ученые выяснили, что люди, подверженные постоянному чувству одиночества и депрессии, буквально изнашивают свой организм более чем на 1,7 года быстрее остальных.

Психолог Марина Гладышева в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, насколько сильно депрессивное состояние влияет на самочувствие.