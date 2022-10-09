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В МИД назвали «красной линией» поставки Украине дальнобойных средств поражения

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД назвали «красной линией» поставки Украине дальнобойных средств поражения
Фото: МИД РФ

Поставки Украине западными странами дальнобойного оружия станут для России «красной линией». Об этом в воскресенье, 9 октября, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

— Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения, — отметил дипломат.

Он добавил, что ответные меры со стороны России на подобные действия «будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации».

Полищук подчеркнул, что у Москвы хватает инструментов для их реализации, передает ТАСС.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сигналы из США на фоне ситуации на Украине демонстрируют намеки на переговоры, чего не было еще несколько недель назад.

При этом она добавила, что определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, не увязывающиеся с их якобы миролюбивой риторикой. Так, по словам дипломата, Запад наращивает поставки оружия Украине, а число зарубежных наемников в рядах ВСУ все растет.

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