Началась реконструкция пруда у Дворца пионеров на Воробьевых горах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Косыгина Карта всех событий

Специалисты приступили к реконструкции пруда у Дворца пионеров на улице Косыгина в Гагаринском районе. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в рамках работ будет очищена от иловых отложений акватория водоема, чья общая площадь составляет 2,72 гектара. Также специалисты приведут в порядок береговую полосу, оборудуют водоупорный слой и организуют самоочищающуюся экосистему.

Согласно проекту, будут созданы две зоны биоплато общей площадью 560 квадратных метров. На них высадят свыше 10 тысяч водных растений, среди которых ирис обыкновенный и болотный, камыш озерный, рогоз узколистный, сусак зонтичный, три вида кувшинок и тростник.

Окончание работ запланировано на второй квартал 2023 года. Старт работ изначально был намечен на июль.

Однако по просьбам администрации парка и родителей детей, занимающихся парусным спортом в акватории пруда, реконструкцию перенесли на вторую половину октября.

Пруд расположен в Гагаринском районе на территории парка на Воробьевых горах. Он был создан в 1970 году.

В западной части водоема находится детский яхт-клуб «Пионер», на базе которого проходят тренировки и соревнования на воде, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 сентября стартовали масштабные работы по реконструкции Алтуфьевского пруда, расположенного в парке возле усадьбы «Алтуфьево».