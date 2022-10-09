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ВСУ нанесли удар из HIMARS по пункту временного размещения в Старобельске

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
ВСУ нанесли удар из HIMARS по пункту временного размещения в Старобельске
Фото: U.S. Army / Angelo Mejia

ВСУ нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения МЧС ЛНР в районе города Старобельска. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

— В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города, — говорится в Telegram-канале представительства.

Как уточняется, украинские военные ударили по пункту минувшей ночью примерно в 01:35 по московскому времени. Всего была запущена одна ракета. Информации о пострадавших не поступало, сведения о повреждениях уточняются.

8 октября сообщалось, что ВСУ нанесли удары по Иловайску в Донецкой народной республике с помощью шести ракет из установки М142 HIMARS.

Также в 00:13 ВСУ обстреляли пятью снарядами натовского калибра 155 миллиметров Кировский и Петровский районы Донецка.

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