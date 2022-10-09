СК возбудил дело после нападения на полицейского в Москве

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Россия, Москва, Ярцевская улица Карта всех событий

По факту инцидента со стрельбой, в результате которой огнестрельное ранение получил сотрудник полиции в ЗАО, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя городского ГСУ СК России Юлия Иванова.

— Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Применение насилия в отношении представителя власти» и статьей «Хулиганство», — сказала правоохранитель.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В квартире подозреваемого 1968 года рождения проводится обыск, резюмировала Иванова.

До этого сообщалось, что на Ярцевской улице на западе Москвы мужчина выстрелил из ружья в патрульный автомобиль, в результате чего сотрудник полиции, прибывший по вызову о нарушении порядка, получил ранение.

Стражу порядка пришлось применить табельное оружие. Нарушитель был ранен, его задержали.