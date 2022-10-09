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Движение транспорта на Люблинской улице временно ограничат

Анастасия Колоскова
Город
Движение транспорта на Люблинской улице временно ограничат
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Движение транспорта на участках Люблинской улицы в Юго-Восточном административном округе временно ограничат с 13 октября. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 13 октября по 6 декабря для проезда будет недоступна одна полоса на участках Люблинской улицы, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на Люблинской улице временно ограничат Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением строительных работ, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на участке улицы Пруд-Ключики 10 октября ограничат движение транспорта из-за проведения киносъемок. Уточняется, что перекрытие будет осуществляться интервально и не продлится дольше 10 минут.

Проезд спецтранспорта и автомобилей местных жителей ограничен не будет. Столичных водителей призвали заранее строить маршруты.

Кроме того, ограничения в движении транспорта введут в Пресненском районе столицы 9 и 10 октября. Изменения также связаны с проведением съемок кинофильма.

Транспорт Ограничения Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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