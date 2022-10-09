Два батальона ВСУ потеряли 30 процентов бойцов на Николаево-Криворожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Украинские войска не смогли предпринять наступление на Николаево-Криворожском направлении из-за значительных потерь. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 9 октября.

— По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности, — говорится в сообщении.

Российская артиллерия ударами по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвали попытку противника установить войска в районе Новой Каменки. Также в районе сел Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка украинская армия потеряла свыше 80 человек, два танка, 22 боевые бронемашины, семь БМП, польскую самоходку «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.

Кроме того, ВС РФ отразили атаки двух украинских мотопехотных рот под Белогоркой и Давыдовым Бродом на Андреевском направлении, где смогли ликвидировать почти 90 военных Украины, один танк, 12 бронемашин и три автомобиля. Всего за сутки ВСУ потеряли на Николаево-Криворожском направлении более 200 человек, три танка, свыше 40 бронемашин, три орудия и семь автомобилей, отметили в военном ведомстве.

В этот же день российские ВКС нанесли удары по пунктам временного нахождения наемников «Иностранного легиона» на острове Хортица