Минобороны РФ сообщило об ударе по «Иностранному легиону» на острове Хортица

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Российские ВКС нанесли удары по пунктам временного нахождения наемников Иностранного легиона на острове Хортица. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 9 октября.

— Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица, — говорится в сообщении.

Кроме того, российским военным удалось нанести удары по пунктам размещения бригады специального назначения «Барс» МВД Украины на территории Запорожья, отмечается в Telegram-канале военного ведомства.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в Донецкой народной республике и Харьковской области.

Также российское военное ведомство опубликовало видео, где показана ликвидация позиции ВСУ в лесополосе российским десантом. Российские войска применили гранаты, которые были сброшены с квадрокоптеров.

Офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил о сокращении украинских обстрелов по местным населенным пунктам после референдума.