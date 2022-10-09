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Хуснуллин: Автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту

Евгений Жуков
Общество
Хуснуллин: Автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту. Об этом стало известно в воскресенье, 9 октября.

— Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерные ограждения, — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Тем не менее, обследование поврежденной части конструкции продолжается.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия последовало частичное разрушение дорожного полотна.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

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