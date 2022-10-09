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Движение транспорта на 56-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом

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Происшествия
Движение транспорта на 56-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 56-й километр Карта всех событий

Движение транспорта удалось восстановить на внутренней стороне 56-го километра МКАД после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП, о котором идет речь, произошло на участке после развязки с Можайским шоссе, где столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

МКАД Мотоциклы восстановлено ДТП
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