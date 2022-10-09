Движение транспорта на 56-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 56-й километр Карта всех событий

Движение транспорта удалось восстановить на внутренней стороне 56-го километра МКАД после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в воскресенье, 9 октября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

ДТП, о котором идет речь, произошло на участке после развязки с Можайским шоссе, где столкнулись два легковых автомобиля и мотоцикл. Движение в сторону развязки с Рублево-Успенским шоссе осуществлялось по трем полосам из пяти.

До этого на внутренней стороне 57-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.