Разин подал иск о правах на песни «Ласкового мая» в кассационный суд

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин направил иск в кассационный суд, чтобы получить права на песни группы. Об этом в воскресенье сообщили в Пятом кассационном суде общей юрисдикции в воскресенье, 9 октября.

— Да, иск поступил, — заявили в суде.

При этом других подробностей там не сообщили. Разин подал кассационный иск, чтобы оспорить решение суда нижестоящей инстанции, а его конечной целью является переход прав на песни коллектива от Сергея Кузнецова к нему.

Также сообщение об иске подтвердил директор солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов, пишет ТАСС.

До этого Разин сообщил, что похороны Шатунова были постановочными, а на самом деле в России нет и частички его праха.

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. После смерти артиста прошло два месяца. Все это время многочисленные поклонники музыканта продолжают наведываться на Троекуровское кладбище, чтобы отдать дань уважения кумиру и поделиться воспоминаниями о любимом исполнителе. Корреспондент «Вечерней Москвы» также посетил могилу Шатунова.