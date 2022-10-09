Пожарные не обнаружили признаков возгорания радиотелебашни в СЗАО

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 24с17 Карта всех событий

Во время проведения проверки возгорания на радиотелевизионной башне на северо-западе столицы пожарные не обнаружили признаков пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве в воскресенье, 9 октября.

Уточняется, что в 18:17 в оперативную дежурную смену сообщили о пожаре на улице Демьяна Бедного, дом 24.

— В ходе проведения разведки признаков пожара не обнаружено, – приводит сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что на северо-западе Москвы заметили признаки возгорания радиотелебашня. Также были опубликованы кадры с места события.