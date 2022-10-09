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Мощный взрыв прогремел в жилом здании Стамбула

Лейла Алиева
В мире
Мощный взрыв прогремел в жилом здании Стамбула
Фото: Unsplash

В жилом здании Стамбула прогремел взрыв. Об этом сообщает газета Milliyet в воскресенье, 9 октября.

— Взрыв произошел в жилом здании Кадыкёе. После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медицинских бригад. Огонь взят под контроль, — говорится в материале.

В настоящее время огонь удалось взять под контроль. В результате происшествия пострадал один человек, обстоятельства и причины взрыва уточняются.

Кадры с места события опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Видео: Telegram / Москва 24

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с «Вечерней Москвой» пояснил, что специалисты уже активно работают над восстановлением Крымского моста. При этом даже если какое-то время мост не сможет функционировать, запасов на полуострове на ближайшее время хватит, считает он.

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