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Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста

Лейла Алиева
Общество
Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями подрыва Крымского моста
Фото: Администрация президента РФ

Нет сомнений, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 9 октября.

— Как вы только что доложили, сомнений нет. Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, — отметил он в рамках встречи с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

По словам российского лидера, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.

В свою очередь Бастрыкин подтвердил это и добавил, что помощь в подготовке взрыва также оказывали российские граждане из зарубежных государств, пишет ТАСС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия частично разрушилось дорожное полотно.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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