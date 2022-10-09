Уголовное дело о терроризме возбудили после взрыва на Крымском мосту

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Уголовное дело по статье «Терроризм» возбуждено в связи с подрывом Крымского моста. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы возбудили дело по части второй статьи 205 «Терроризм», и это подтверждается данными первоначального этапа расследования, — заявил он.

По словам Бастрыкина, уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования, среди которых взрывотехническая экспертиза, генетическая, а также криминалистическая.

Также соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности уже даны органам ФСБ, МВД России, пишет ТАСС.

Также во время встречи российский лидер заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия частично разрушилось дорожное полотно.