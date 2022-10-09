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Вдова Иосифа Кобзона рассказала, почему Моисеев вел затворническую жизнь

Лейла Алиева
Общество
Вдова Иосифа Кобзона рассказала, почему Моисеев вел затворническую жизнь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Покойный певец Борис Моисеев в последние годы был затворником, так как стеснялся своей внешности. Об этом сообщила вдова Иосифа Кобзона Нелли.

По ее словам, артист заметно поправился после перенесенных инсультов. Также первый инсульт парализовал левую часть лица и верхнюю губу, вызвав проблемы с речью.

— Стеснялся своего вида! Он немножко поправился… В последний раз мне Горох назначил с ним телефонную связь, но что-то не получилось. И мы с ним не смогли поговорить, — рассказала она в интервью телеканалу НТВ.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.

До этого брат Моисеева заявил, что к смерти певца причастен его арт-директор Сергей Горох. По утверждению родственника артиста, Горох намеренно делал все, чтобы тот скончался.

«Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни певца.

Знаменитости внешний вид Борис Моисеев
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