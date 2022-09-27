От простого танцора до короля эпатажа: ушел из жизни Борис Моисеев

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Известный певец Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. В последние годы у артиста наблюдались проблемы со здоровьем, он практически не выходил в свет. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты из жизни певца.

Сын политзаключенной

Будущий знаменитый певец родился 4 марта 1954 года в могилевской женской исправительной колонии. По словам Моисеева, его мама Геня Борисовна была осуждена по политической статье.

Моисеев рос без отца, его здоровье в детстве было крайне слабым. Чтобы хоть как-то улучшить состояние Бориса, мама отдала его в танцевальный кружок. Осознав, что танцы — его призвание, Борис после школы поступил в Минское хореографическое училище. Моисеев получил специальность классического танцовщика, однако гораздо больший интерес для него представляло эстрадное направление.

После училища Моисеев переехал на Украину и устроился в Харьковский театр оперы и балета. Там его карьера пошла в гору: начав простым танцором, он вырос до хореографа-постановщика. Однако из этого города Борису также пришлось уехать, когда его исключили из комсомола. В 1975 году Моисеев отправился в литовский Каунас и устроился на работу в местный музыкальный театр, позднее став главным балетмейстером оркестра «Тринитас».

Встреча с Пугачевой

Спустя три года после переезда Моисеев вместе с Ларисой Романовой и Людмилой Чеснулявичюте основал собственное танцевальное трио «Экспрессия». Через некоторое время трио начало сотрудничать с Театром песни Аллы Пугачевой. Создание ансамбля открыло для Моисеева все дороги: он принимал участие во многих конкурсах и фестивалях.

В конце 80-х трио отказалось от сотрудничества с Пугачевой и перешло к сольной карьере. За несколько лет «Экспрессия» выступила в большом количестве европейских клубов. Группа даже получила работу в итальянском телешоу «Рафаэлла Кара представляет». Спустя годы деятельность танцора осталась позади, а любовь к клубам осталась — Моисеев неоднократно посещал их, чтобы насладиться атмосферой.

После путешествия по странам Европы Моисеев на некоторое время обосновался в Новом Орлеане, где стал главным режиссером-постановщиком в местном театре. В 1991 году коллектив артиста вернулся в Россию, тогда же на экраны вышел документальный фильм о его трио. Через год коллектив Моисеева впервые принял участие в спектакле, где получил название «Борис Моисеев и его леди». А спустя три года Моисеев основал собственный шоу-театр, дебютным спектаклем которого стала постановка «Дитя порока».

Открытый артист

Тогда выступления Моисеева превратились в настоящие шоу. Публику невероятно привлекали эпатажные образы, в которых он выходил на сцену. Он стал первым артистом на российской эстраде, открыто заявившим о своей нетрадиционной ориентации.

Моисеев начал пробовать себя в роли певца. Настоящими хитами стали песни «Эгоист», «Танго кокаин» и «Дитя порока», которые вышли в первом альбоме артиста в 1996 году. Некоторые композиции Моисеева конца 90-х тоже стали невероятно популярными. Посвященная матери «Глухонемая любовь», «Голубая луна», «Щелкунчик», «Черный бархат» — эти композиции имели особенный успех.

В 2004 году Моисеев вместе с Людмилой Гурченко выпустил композицию «Петербург — Ленинград». Примечательно, что артистам успели приписать роман, хотя после выхода популярной песни они разругались.

Верующие люди неоднократно критиковали артиста за вызывающую манеру поведения на сцене. Они считали, что тем самым певец пропагандирует распущенность. Осуждали Моисеева и люди нетрадиционной ориентации, которым не нравился его карикатурный образ. В 2010 году Моисеев заявил, что не является гомосексуалистом, а всего лишь придумал такую легенду, чтобы добиться успеха.

В интервью артист признавался, что у него есть глухонемой сын Амадеус, который проживает в Польше. Позднее Моисеев опроверг и эту информацию, заявив, что выдумал историю для привлечения внимания СМИ.

Съемки в кино

Съемки в кинофильмах стали еще одним направлением деятельности Моисеева. Первую роль ему дали в мелодраме «Ясь и Янина» еще в 1974 году. После этого артист забыл о кино на 11 лет, а потом снялся в картинах «Пришла и говорю» и «Сезон чудес».

В 1993 году Моисеев исполнил главную роль в артхаусном проекте «Месть шута». Вместе с рядом других звезд Моисеев появился в «Дневном дозоре», сыграл самого себя в сериале «Счастливы вместе» и принял участие в некоторых других фильмах. Последнюю роль Моисеев сыграл в 2018 году в фильме «Пришелец».

Жизнь после инсульта

В декабре 2010 года Моисеев попал в больницу с подозрением на инсульт, и диагноз вскоре подтвердился. Состояние артиста становилось все хуже с каждым днем, оказалась парализованной левая часть тела. Чтобы спасти Моисеева, врачи ввели его в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Домой Моисеев попал только в начале февраля 2011 года.

Проблемы со здоровьем продолжились, в 2015 году Моисеев перенес второй инсульт. Артист был вынужден прекратить активную концертную деятельность.

В последнее время он жил в московской квартире и практически не появлялся на публике. Из-за проблем со здоровьем изменилось и его восприятие мира: он стал верующим, а в интервью признавался, что жалеет о многих совершенных в молодости вещах.

Звездные друзья всегда говорили о нем как о добром и отзывчивом человеке. Поклонники запомнят Моисеева как яркого и талантливого артиста, замены которому не найдется на российской эстраде.