«Он стеснялся»: Пригожин рассказал, как Моисеев изменился после инсульта

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В последние годы жизни певец и балетмейстер Борис Моисеев очень болел и не мог оправиться после инсульта, чего очень стеснялся. Об этом «Вечерней Москве» сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

— Ему было очень тяжело после пережитого инсульта, он долго не мог оправиться. Боря сильно болел. Он не хотел представать перед друзьями в том виде, в котором он был, он стеснялся, — заявил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что Моисеева он всегда считал глубоко порядочным человеком, который производил исключительно позитивное впечатление. Однако о знаменитостях, посетовал он, люди часто вспоминают только после их смерти. Пригожин также выразил соболезнования всем поклонникам и родным артиста.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

1/8 1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС 2/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 3/8 2014 год / Фото: РИА Новости 4/8 2012 год / Фото: РИА Новости 5/8 2007 год / Фото: РИА Новости 6/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости 7/8 Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости 8/8 2008 год / Фото: РИА Новости

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».