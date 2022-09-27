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«Он стеснялся»: Пригожин рассказал, как Моисеев изменился после инсульта

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Он стеснялся»: Пригожин рассказал, как Моисеев изменился после инсульта
Фото: РИА Новости

В последние годы жизни певец и балетмейстер Борис Моисеев очень болел и не мог оправиться после инсульта, чего очень стеснялся. Об этом «Вечерней Москве» сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

— Ему было очень тяжело после пережитого инсульта, он долго не мог оправиться. Боря сильно болел. Он не хотел представать перед друзьями в том виде, в котором он был, он стеснялся, — заявил продюсер.

Пригожин подчеркнул, что Моисеева он всегда считал глубоко порядочным человеком, который производил исключительно позитивное впечатление. Однако о знаменитостях, посетовал он, люди часто вспоминают только после их смерти. Пригожин также выразил соболезнования всем поклонникам и родным артиста.

Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.

1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
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1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
2014 год / Фото: РИА Новости
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2014 год / Фото: РИА Новости
2012 год / Фото: РИА Новости
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2012 год / Фото: РИА Новости
2007 год / Фото: РИА Новости
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2007 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
2008 год / Фото: РИА Новости
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2008 год / Фото: РИА Новости

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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