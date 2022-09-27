«Он стеснялся»: Пригожин рассказал, как Моисеев изменился после инсульта

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В последние годы жизни певец и балетмейстер Борис Моисеев очень болел и не мог оправиться после инсульта, чего очень стеснялся. Об этом «Вечерней Москве» сообщил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
— Ему было очень тяжело после пережитого инсульта, он долго не мог оправиться. Боря сильно болел. Он не хотел представать перед друзьями в том виде, в котором он был, он стеснялся, — заявил продюсер.
Пригожин подчеркнул, что Моисеева он всегда считал глубоко порядочным человеком, который производил исключительно позитивное впечатление. Однако о знаменитостях, посетовал он, люди часто вспоминают только после их смерти. Пригожин также выразил соболезнования всем поклонникам и родным артиста.
Актриса и юмористка Елена Воробей рассказала «ВМ», что в последние годы Моисеев вел затворнический образ жизни и не общался практически ни с кем из бывших коллег и друзей.
Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. О дате похорон и церемонии прощания с Моисеевым пока еще ничего не известно.
Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».