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«Не стало Бори»: Воробей рассказала о последних годах жизни Моисеева

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Не стало Бори»: Воробей рассказала о последних годах жизни Моисеева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Последние годы жизни певец Борис Моисеев вел затворнический образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 сентября, сообщила актриса и юмористка Елена Воробей.

— В последние годы мы с Борей не созванивались даже, но переписывались. Поздравляли друг друга с праздниками, он отвечал и не более того, — сказала артистка.

По словам собеседницы «ВМ», Моисеев не общался практически ни с кем из своих друзей и бывших коллег, не считая арт-директора Сергея Гороха.

— О том, что стало конкретно причиной смерти, мне, честно говоря, неизвестно. Да и какое теперь это имеет значение, если случилось самое страшное: не стало Бори. Это большая трагедия, — заявила Воробей.

Актриса также добавила, что очень давно не виделась с Моисеевым вживую из-за того, что певец практически не выходил на публику.

1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
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1994 год / Фото: Олег Булдаков /ИТАР-ТАСС
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
2014 год / Фото: РИА Новости
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2014 год / Фото: РИА Новости
2012 год / Фото: РИА Новости
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2012 год / Фото: РИА Новости
2007 год / Фото: РИА Новости
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2007 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев. У себя дома. 1996 год / Фото: РИА Новости
Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
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Танцовщик, хореограф, поп-певец, артист эстрады, заслуженный артист РФ Борис Михайлович Моисеев на рынке в Минске. 1996 год / Фото: РИА Новости
2008 год / Фото: РИА Новости
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2008 год / Фото: РИА Новости

Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».

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