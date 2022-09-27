«Не стало Бори»: Воробей рассказала о последних годах жизни Моисеева

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Последние годы жизни певец Борис Моисеев вел затворнический образ жизни. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 сентября, сообщила актриса и юмористка Елена Воробей.
— В последние годы мы с Борей не созванивались даже, но переписывались. Поздравляли друг друга с праздниками, он отвечал и не более того, — сказала артистка.
По словам собеседницы «ВМ», Моисеев не общался практически ни с кем из своих друзей и бывших коллег, не считая арт-директора Сергея Гороха.
— О том, что стало конкретно причиной смерти, мне, честно говоря, неизвестно. Да и какое теперь это имеет значение, если случилось самое страшное: не стало Бори. Это большая трагедия, — заявила Воробей.
Актриса также добавила, что очень давно не виделась с Моисеевым вживую из-за того, что певец практически не выходил на публику.
Певец и танцор, заслуженный артист России Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет.
Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон».