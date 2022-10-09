Первый белорусский ноутбук запустят в серийное производство в ноябре

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Первый белорусский ноутбук запустят в массовое производство в ноябре. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил генеральный директор холдинга «Горизонт» Юрий Предко на телеканале СТВ.

— Серийное и массовое производство начнется в ноябре. Мы уже получили и заключили контракты, заказы. Сегодня мы создали программу первого уровня. И они будут установлены на компьютерах, — рассказал он.

Предко добавил, что в производство также запустят электронный блок, мини-компьютер и мониторы. По его словам, к концу года можно будет увидеть большинство этих новинок. На предприятии перестроили политику продаж: теперь все готовится только под заказ, на склады ничего не отправляется.

— Мы производим в месяц и продаем больше 200 тысяч телевизоров. Раньше в год делали 200 тысяч, а сегодня в месяц, — заявил генеральный директор «Горизонта».

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке, посвященном Дню знаний, продемонстрировал первый компьютер, произведенный в стране. Он отметил, что на данный момент в компьютере всего 12 процентов деталей произведены в стране, но к концу года будут производить уже 30 процентов деталей.