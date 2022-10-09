«Один из самых красивых домов»: в Москве обнаружили 115-летний замок с башнями

Фото: Владимир Иваний / Telegram-канал «Москва. Было — стало»

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Вадковский переулок Карта всех событий

В Москве обнаружили 115-летний замок с башнями. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

В настоящее время в нем находится офисный центр.

— Один из самых красивых домов предреволюционной Москвы в Вадковском переулке. Проектировал и строил его Александр Зеленко в 1907 году. Архитектор трудился по заказу известного тогда педагога Станислава Шацкого. Он занимался воспитанием детей из бедных семей и организовал общество по образцу североамериканских детских общин. В доме была обсерватория, кружки, библиотека и театр, — сказано в сообщении.

Также говорится, что в 1908 году Шацкий был арестован по подозрению в распространении среди детей подозрительной информации. Однако в том же году он организовал новое общество. После революции в здании находилась опытная станция по народному образованию, потом дом пионеров.

9 октября сообщалось, что специалисты продолжают реставрационные работы в служебном корпусе, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной улице в Саду имени Баумана. Они используют краски, растворы и другие материалы, которые схожи по свойствам и составу с первоначальными.